Правительство Германии опасается, что Россия использует техобслуживание газопровода Nord Stream - 1, чтобы полностью перекрыть подачу газа, что повысит риск зимнего энергетического кризиса.

Об этом пишет Financial Times.

"Ситуация с поставками достаточно напряженная, даже без отключения NS1", - сообщил неназванный немецкий чиновник изданию.

Карстен Ролле из немецкой бизнес-конфедерации BDI заявил, что ранее во время ремонта дефицит восполнялся отправкой газа через Украину или Польшу.

"Но есть опасения, что в этом году они этого не сделают. Они уже сократили потоки через NS1 на 60 процентов и не компенсировали это увеличением потоков через другие трубопроводы", - сказал он.

Глава торговой организации Zukunft Gas Тимм Келер считает поведение россиян в данном случае "враждебным актом".

Исполнительный директор немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер считает решение "политическим", а ремонт может быть использован "в качестве предлога для прекращения поставок газа на гораздо более длительный срок".

Ранее сообщалось, что в Германии станут активно использовать угольные электростанции для экономии газа к зиме.

Также мы писали, что Шольц не верит объяснениям Москвы о причинах сокращения поставок газа в Европу.