ЕС должен готовиться к полной остановке поставок газа из РФ уже зимой - Международное энергетическое агентство
Европа должна немедленно подготовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой, а правительства должны принять меры по сохранению работы стареющих атомных электростанций.
Об этом сообщил в интервью Financial Times глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
Решение России сократить поставки газа в европейские страны на прошлой неделе может стать предвестником дальнейших сокращений, поскольку Москва надеется получить "рычаги" во время войны с Украиной, предупредил он.
"Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен. Я считаю, что сокращения направлены на то, чтобы не допустить заполнения хранилищ в Европе и увеличить влияние России в зимние месяцы", - сказал он.
Ранее сообщалось, что власти ФРГ готовятся объявить режим аварийной ситуации из-за обстановки с поставками газа.
Также мы писали, что в Италии заявили о способности страны пережить зиму без российского газа.
Кроме того, сообщалось, что РФ за первые 100 дней войны заработала на экспорте ископаемых видов топлива более 93 млрд евро.