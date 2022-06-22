Европа должна немедленно подготовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой, а правительства должны принять меры по сохранению работы стареющих атомных электростанций.

Об этом сообщил в интервью Financial Times глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Решение России сократить поставки газа в европейские страны на прошлой неделе может стать предвестником дальнейших сокращений, поскольку Москва надеется получить "рычаги" во время войны с Украиной, предупредил он.

"Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен. Я считаю, что сокращения направлены на то, чтобы не допустить заполнения хранилищ в Европе и увеличить влияние России в зимние месяцы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ готовятся объявить режим аварийной ситуации из-за обстановки с поставками газа.

Также мы писали, что в Италии заявили о способности страны пережить зиму без российского газа.

Кроме того, сообщалось, что РФ за первые 100 дней войны заработала на экспорте ископаемых видов топлива более 93 млрд евро.