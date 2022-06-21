Минобороны РФ подтвердило вчерашний удар крылатыми ракетами по Одесской области, назвав это ответом на атаку украинский войск на газодобывающие платформы в Черном море (которые ранее принадлежали Украине, но были захвачены РФ после аннексии Крыма).

По данным российского оборонного ведомства, ракеты ударили по аэродрому под Одессой.

"...Крылатыми ракетами "Оникс" на военном аэродроме "Школьный" у Одессы уничтожены ангары с "Байрактарами-ТБ2", а на острове Кубанский - 2 артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777, российской авиацией также уничтожены 2 пусковые установки С-300 у Очакова и Тузлы в Одесской области", - заявили в российском Минобороны.

В Минобороны РФ также утверждают, что до удара по платформам Украина атаковала остров Змеиный при помощи беспилотников, однако атака, как заявляют россияне, была отбита.

Украинская сторона информацию по острову Змеиный не подтверждала.

Напомним, ранее оперативное командование "Юг" сообщало, что оккупанты выпустили 14 ракет по югу Украины днем 20 июня. Они били по Очакову, Белгород-Днестровскому району Одессы, устью Дуная, по самой Одессе.

По Одесской области россияне выпустили девять ракет.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня онлайн.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.