В Крыму до сих пор тушат пожар на вышках "Черноморнефтегаза", по которым вчера был нанесен удар. Огонь перекинулся к скважине.

Об этом сообщила российская сенатор Ольга Ковитиди, пишут российские СМИ.

Также пока не нашли семерых человек, которые работали на буровых вышках.

Отметим, что Арестович вчера предрекал ответный удар Москвы по "центрам принятия решений" за обстрел буровых вышек.

"Страна" подробно писала о том, что известно об ударах по газовым вышкам в Черном море.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.