20 июня после ракетного удара по буровым газовым платформам в Черном море, трое человек ранены, еще семь пропали без вести.

О таких последствиях к вечеру заявил Сергей Аксенов, "глава" аннексированного Крыма, назначенный РФ.

По его словам всего с буровых платформ сегодня эвакуировали 94 человека, но оставили там 15 военных для охраны.

Напомним, что 20 июня стало известно о ракетных ударах в Черном море. Изначально сообщалось, что это произошло где-то в районе захваченного россиянами острова Змеиный. Потом выяснилось, что удар ракет пришелся по захваченным ранее РФ украинским газодобывающим платформам.

В РФ заявили, что всего утренний удар пришелся по трем газовым вышкам в море.

Официально украинская сторона не комментирует удар и не говорит, каким именно оружием были поражены вышки.

А в Госдуме России заявили, что "атака на вышки "Черноморнефтегаза" развязала РФ руки", и анонсировали новые удары по территории Украины.

"В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений", - заявил "депутат от Крыма" Михаил Шеремет.