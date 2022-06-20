Собрали, что известно об ударе по вышкам в Черном море, которые ранее принадлежали Украине, но, после аннексии Крыма, были захвачены Россией.
Что сообщали сначала?
О том, что в районе острова Змеиный что-то взрывалось, начали сообщать одесские СМИ.
Рано утром представитель Одесской ОДА намекнул на "Чернозмиевку" (игра слов с Чернобаевкой под Херсоном - Ред.), но предложил не спешить.
Однако, удары по Змеиному не подтвердились, как оказалось, удар был нанесен по другому объекту.
Что известно об ударе по вышкам?
О том, что поражены вышки близ Змеиного, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Позже удары по российским вышкам подтвердил и "глава Крыма" Аксенов. По его словам, было три удара по трем вышкам.
По его словам, было три удара по трём вышкам, на которых находилось в общем сложности 109 человек.
По одной из них удар пришёлся наиболее сильный. В момент удара на буровой платформе работали 12 человек. Подобраны пятеро, из них трое ранены. Остальных ищут.
Официально украинская сторона не комментирует удар и не говорит каким именно оружием были поражены вышки.
Какие последствия?
В Госдуме России заявили, что "атака на вышки Черноморнефтегаза развязала РФ руки", и анонсировали новые удары по территории Украины.
"В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений", заявил "депутат от Крыма" Михаил Шеремет.