Собрали, что известно об ударе по вышкам в Черном море, которые ранее принадлежали Украине, но, после аннексии Крыма, были захвачены Россией.

Что сообщали сначала?

О том, что в районе острова Змеиный что-то взрывалось, начали сообщать одесские СМИ.

Рано утром представитель Одесской ОДА намекнул на "Чернозмиевку" (игра слов с Чернобаевкой под Херсоном - Ред.), но предложил не спешить.

Однако, удары по Змеиному не подтвердились, как оказалось, удар был нанесен по другому объекту.

Что известно об ударе по вышкам?

О том, что поражены вышки близ Змеиного, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Позже удары по российским вышкам подтвердил и "глава Крыма" Аксенов. По его словам, было три удара по трем вышкам.

По его словам, было три удара по трём вышкам, на которых находилось в общем сложности 109 человек.

По одной из них удар пришёлся наиболее сильный. В момент удара на буровой платформе работали 12 человек. Подобраны пятеро, из них трое ранены. Остальных ищут.

Официально украинская сторона не комментирует удар и не говорит каким именно оружием были поражены вышки.

Какие последствия?

В Госдуме России заявили, что "атака на вышки Черноморнефтегаза развязала РФ руки", и анонсировали новые удары по территории Украины.

"В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений", заявил "депутат от Крыма" Михаил Шеремет.