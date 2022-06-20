Т.н. "глава" российской администрации Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что сегодня Украина нанесла удар по газовым вышкам в Черном море, которые после аннексии Крыма захватила Россия.

Он заявил, что удар произошел около 8 утра На буровых платформах было 12 человек. Пять из них подобрали, поиски остальных продолжаются.

Ранее мы писали, что 20 июня появилась информация об обстреле контролируемом россиянами острове Змеиный в Черном море. Там прогремели десятки взрывов.

При этом по данным нардепа Алексея Гончаренко, удар пришелся не по острову Змеиный, а по газовым вышкам, которые раньше принадлежали Украине (компания "Черноморскнефтегаз"), но после аннексии Крыма были захвачены россиянами.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.