В севастопольском 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России продолжается ремонт подводной лодки "Алроса". Об этом сообщают местные источники.

Также в ремонте стоят ракетный катер и малый противолодочный корабль.

В начале мая пресс-служба завода сообщила, что ремонт старейшей на Черноморском флоте подводной лодки "Алроса" завершен. 12 мая она уже проходила подготовку к выходу на ходовые испытания.

"Алроса" оснащена шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм, до 18 торпед или 24 мин. После модернизации подлодка получила возможность стрелять крылатыми ракетами типа "Калибр".

"То есть, судя по всему, Россия собирается усилить свой подводный флот в Чёрном море", - комментирует данные Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала, что количество ракетных кораблей РФ в Черном море уменьшилось до двух, на них остается порядка 20 ракет "Калибр".

Как писала "Страна", Россия увеличила количество своих кораблей в Черном море.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.