Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует удар "по центрам принятия решений в Киеве" в ответ на удар по газовым буровым вышкам в Черном море.

В связи с этим он призвал жителей столичного Печерска и других центральных районов не пренебрегать сигналами тревоги в ближайшие дни.

Советник Ермака также сообщил, что Черноморский флот выстроился вдоль западного побережья Крыма для нанесения массированного ракетного удара.

Ранее "Страна" писала о последствиях ударов по вышкам.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.