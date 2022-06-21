Правительство ФРГ готовится в течение ближайших дней повысит степень готовности реагировать на ситуацию с поставками газа до второго из трех. Это связано с сокращением экспорта голубого топлива из России.

Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в немецком кабмине.

Сейчас в ФРГ объявлена начальная степень готовности, которая, в частности, обязывает Федеральное сетевое агентство ежедневно отчитываться о ситуации с поставками газа. Вторая степень означает, что правительство имеет право порекомендовать компаниям экономить газ. В таких условиях ситуация еще может регулироваться на уровне рынка.

Условием объявления аварийной степени готовности будет "серьезное сокращение потоков газа" или "длительный технический отказ важных инфраструктур". "Высокий риск долгосрочного дефицита предложения" также может побудить власти повысить уровень тревоги.

Как пишет издание, пока неясно, как отреагируют цены на газ после объявления новой степени готовности. Они наверняка повысятся, но невозможно сказать, насколько.

Ранее стало известно, что в Германии станут активно использовать угольные электростанции для экономии газа к зиме.

Между тем в Европе заявили, что полное прекращение поставок газа из России будет наихудшим сценарием для региона этой зимой.