Рада поддержала мораторий на повышение тарифов на газ и тепло во время войны
Рада вводит мораторий на повышение тарифов на газ и теплоснабжение.
Это продлится до конца военного положения и в течение полугода после его отмены.
Правительственный законопроект №7427 сегодня принят в первом чтении, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Также в этом документе прописано право "Нафтогаза" забирать коммунальное имущество за долги. Эту норму просили отменить в Ассоциации городов Украины.
Напомним, Рада сегодня вернула налоги на импорт и отменила нулевую растаможку авто.
Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.