ВСУ за сутки уничтожили на юге Украины три вражеских склада боеприпасов, а также скопление живой силы и техники РФ.

Об этом сообщило Воздушное командование "Юг".

В Херсонской области по позициям ВСУ противник нанес вчера авиационный удар с вертолета Ка-52. Обошлось без потерь. В ответ украинские вертолеты атаковали скопление сил противника.

Также, по данным командования, враг применил запрещенные нормами международного гуманитарного права зажигательные боеприпасы.

Всего в течение суток уничтожены 25 российских военнослужащих, танк Т-62, самоходная реактивная установка разминирования "Метеорит", мощная станция связи, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы, две единицы военной автомобильной техники и три склада боеприпасов. При попытке провести воздушную разведку в Николаевской области враг также лишился двух БПЛА типа "Орлан-10".

Напомним, в Херсонской ОВА вчера заявили, что в Херсонской области ВСУ отбросили с первой линии обороны войска РФ.

Также мы писали, что по данным советника главы ОП Арестовича, украинская армия находится в 15-18 километрах от Херсона.

Кроме того, сообщалось, что по югу Украины в понедельник выпустили 14 ракет, в Одессе сгорел продовольственный склад.