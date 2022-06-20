В районе Северодонецка ВСУ потеряли контроль над поселком Метелкино - Гайдай
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что над поселком Метелкино, который находится вблизи Северодонецка, утерян контроль.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
"Метелкино, к сожалению, мы уже не контролируем, и противник копит резервы, пытаясь такой ползучей тактикой продавить линию обороны", - сказал он.
Метелкино - поселок в составе Северодонецкого горсовета. Находится у юго-восточной границы города.
По словам Гайдая, противник готовит прорыв в районе Тошковки и Устиновки. Эти села находятся южнее Лисичанска, на правом берегу Северского Донца.
Напомним, по данным западной прессы контроль над Тошковкой может позволить российской армии "затянуть петлю", взяв контроль над трассой в этом районе и отрезав Лисичанск с юга.
В "ЛНР" сегодня уже заявили о полном контроле над Тошковкой, но Украина этого не подтверждает.
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