Украинские защитники перебрасывают подкрепление в район Северодонецка и Лисичанска в Луганской области, где в последние дни ведутся ожесточенные бои. А именно - в район Тошковки, которая выходит на трассу между Лисичанском и Горским, по которой осуществляются коммуникации двух группировок ВСУ.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, в направлении Тошковки переместили танки и несколько реактивных систем залпового огня "Град".

"Если украинские войска не смогут укрепить линию фронта в Тошковке, это будет означать, что российские силы затянут петлю с южного направления, сократив пространство для маневра украинских войск", - говорится в статье.

NYT пишет, что "это также позволит российским войскам перерезать снабжение ВСУ в Лисичанске и Северодонецке".

Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что войска РФ пытаются полностью захватить Северодонецк.

Также мы писали, что по окраинам Северодонецка россияне нанесли авиаудары.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.