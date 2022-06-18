Глава Луганской Областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что военное руководство России перебросило все резервы на захват населенных пунктов Луганской области.

"Ждем в ближайшие дни больших наступлений в Луганской области. Россияне бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления. Пытаются установить полный контроль над областным центром", - сказал Гайдай в эфире национального телемарафона.

Он также добавил, что Россия продолжает совершать попытки захвата трассы Лисичанск-Бахмут. Но у них ничего не получается и они массово гибнут.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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