Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия "не вторгалась в Украину". Об этом Лавров заявил в кулуарах Петербургского экономического форума в интервью BBC.

"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили "специальную военную операцию", когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", - заявил Лавров.

Корреспондент BBC попросил Лаврова прокомментировать слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о том, что в селе Ягодное Черниговской области российские военные 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды, 10 пожилых людей умерли.

"Вы знаете, к сожалению, и международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая, к большому сожалению, генерального секретаря ООН и многих других представителей Организации Объединенных наций, испытывают давление Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад", – ответил Лавров.

"То есть, значит, Россия снова белая и пушистая?" – спросил журналист.

"Нет, Россия не белая и не пушистая, Россия такая, какая она есть, и мы не стесняемся показывать себя такими, какие мы есть", - сказал Лавров.

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Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут - Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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