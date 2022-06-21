Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ находятся в 15-18 километрах от Херсона.

Об этом он сказал в интервью российскому блогеру Марку Фейгину.

При этом советник Ермака призвал не очень радоваться по этому поводу, поскольку 18 километров на войне можно идти полгода.

Ранее Арестович рекомендовал харьковчанам вывозить детей из города, потому что бои вокруг Первой столицы и обстрелы - это надолго.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.