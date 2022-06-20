В Херсоне троих российских военных расстреляли из автомата в ресторане. В результате погибли двое, один - ранен.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

Утверждается, что это произошло в местном заведении на набережной.

"Учитывая поведение клиентов, для обслуживания прибыла специальная сервисная группа, которая открыла счет с помощью автоматной очереди", - заявляют в украинском командовании.

С российской стороны информацию о расстреле военных не комментировали и не подтверждали.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.