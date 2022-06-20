Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рекомендовал харьковчанам вывозить детей из города, потому что бои вокруг Первой столицы и обстрелы - это надолго.

По его словам, группировка российских войск в Белгородской области на границе с Украиной может быть задействована для усиления удара по Харькову.

Также Арестович сообщил, что вся группировка противника от Изюма до Попасной пришла в движение, россияне там накопили войска. Они пытаются наступать в сторону Барвенково, Долины, Краснополья, Богородичного, Пришиба, Старого Каравана, Закотного, Северска, а также в сторону Райгородка, но там не могут форсировать Северский Донец.

Кроме того, в районе Северодонецка россияне пытаются наступать по всем направлениям, хотя и малыми силами.

По словам Аоестовича, большие проблемы возникают для Золотого (южнее Лисичанска).

Ранее советник Ермака назвал потери Украины на фронте.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.