Российская армия хочет атаковать Харьков и захватить Славянск, для чего она собирает силы.

Такое заявление сделал Владимир Зеленский на Global Policy Forum.

По словам президента, он видит, что РФ снова планирует захват Харьковского направления.

"А там полтора миллиона жителей. Постоянно бомбардируют Николаев - а там почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск - там до войны было сто тысяч жителей", - отметил он.

Зеленский сказал, что Украина сделает все возможное, чтобы остановить россиян, но ВСУ нужно больше современного оружия и поддержки.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.