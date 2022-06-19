Президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении в воскресенье, 19 июня, анонсировал "историческую неделю" - когда Евросовет будет голосовать за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Президент заявил, что именно на этой неделе Россия намеревается "показательно" усилить свои атаки - Зеленский связывает это с кандидатским статусом.

По словам Владимира Зеленского, россияне накапливают силы на Харьковском направлении и в Запорожской области.

Кроме того, Зеленский сказал, что Украина "будет отвечать" на российские ракетные удары по нефтебазам.

Бои на Донбассе президент Украины назвал "жесточайшими", но сказал, что Северодонецк и другие атакуемые города держатся.

Ранее мы писали, что "Слуги народа" начали подготовку к принятию законов, необходимых для кандидатства Украины в ЕС.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский предлагает ратифицировать скандальную Стамбульскую конвенцию.

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.