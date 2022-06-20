Владимир Зеленский заявил, что ведутся сложные переговоры о возобновлении работы украинских портов, однако прогресса достичь пока не удается.

"Мы ведем сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать украинские порты. Но вы видите - прогресса пока нет", - сказал Зеленский в видеообращении к странам Африканского союза.

В этой связи он спрогнозировал, что "продовольственный кризис в мире будет сохраняться".

Как писала "Страна", буквально сегодня Венгрия предложила вывозить украинское зерно через ее территорию из-за блокировки Россией черноморских портов Украины.

А на прошлой неделе лидеры Евросоюза призвали Россию прекратить блокаду украинских портов, чтобы вывезти зерно. "Это требует прекращения блокады украинских портов, ее должен прекратить российский флот", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.