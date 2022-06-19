Известный американский инвестор и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки посоветовал инвестировать не в биткоин или золото, а в продовольствие.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Лучшая инвестиция — банки с тунцом и фасолью. Инфляция скоро взлетит. Вы не можете есть золото, серебро или биткоин. Вы можете есть консервированный тунец и фасоль. Еда - важнее всего. Голод - следующая проблема", - написал Кийосаки в Твиттере.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в десятках стран мира в этом году могут вспыхнуть протесты, беспорядки и политическое насилие из-за продовольственного кризиса. Цены на продукты питания во всем мире растут из-за коронавируса и войны в Украине. По данным ООН, количество людей, страдающих от "хронического голода", выросло с 650 миллионов до 810 миллионов в последние пять лет.

В связи с ожидающимся голодом из-за войны в Украине Европа ожидает примерно 150 тысяч мигрантов до конца этого года. Координатор ООН по кризисным ситуациям Амин Авад заявил, что нехватка пшеницы и других зерновых может затронуть 1,4 миллиарда человек, добавив, что необходимы дополнительные переговоры, чтобы разблокировать порты в Украине, чтобы избежать голода и массовой миграции по всему миру.