В Шри-Ланке проиходят бунты из-за резкого подорожания стоимости жизни, нехватки продовольствия и топлива. Страна официально находится в состоянии дефолта после неуплаты процентов по долгу в прошлом месяце и переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году.

Об этом заявляет ООН.

Дефицит бюджета, резкое снижение притока налогов и разрушительные последствия пандемии COVID-19, включая крах туристической индустрии, сделали бремя государственного долга невыносимым для национальной экономики. Крайне негативную роль сыграли также резкие скачки цен на продовольствие и энергоносители из-за войны в Украине.

Истощение иностранной валюты нанесло ущерб экономике, нарушило импорт и привело к нехватке продовольствия, топлива и других предметов первой необходимости. Цены на бензин, дизельное топливо и газ выросли почти втрое.

В прошлом месяце стоимость продуктов питания в Шри-Ланке в среднем выросла на 57,4%. В стране возник дефицит ряда товаров первой необходимости, включая топливо для приготовления пищи.

В марте, из-за отсутствия импортного топлива, правительству Шри-Ланки пришлось объявить о начале ежедневных отключений электроэнергии. По данным соцопросов, около 11% семей не имеют никаких источников к существованию; 62% опрошенных заявили, что испытывают нехватку средств для покупки еды.

Крайне сложная ситуация сложилась в сфере здравоохранения.

Почти половина детей в этой стране в той или иной форме нуждаются в гуманитарной помощи.

Представители ЮНИСЕФ призывают доноров и представителей частного сектора "срочно" выделить 25,3 млн долларов для обеспечения питанием, медицинским обслуживанием, безопасной питьевой водой, услугами в сфере образования и охраны психического здоровья 1,7 млн уязвимых детей Шри-Ланки.

Во Всемирной продовольственной программе заявили, что поддержат возобновление программы питания для детей и беременных женщин Шри-Ланки и предоставят денежную помощь семьям, включенным в национальный список нуждающихся в социальной защите.

ООН предоставит продукты питания детям, участвующим в национальной программе школьного питания, финансирование которой было сокращено из-за финансовых трудностей правительства Шри-Ланки.

Напомним, из-за глубокого экономического и политического кризиса в Шри-Ланке 12 апреля был объявлен дефолт по внешним долгам, а выплаты по всем внешним обязательствам остановлены. Одной из причин на острове назвали влияние на экономику войны в Украине.

Шри-Ланка, с населением в 22 миллиона человек, переживает наихудший кризис с 1948 года. Из-за пандемии государство осталось без туристов, это привело к остановке притока иностранной валюты, которыми Шри-Ланка расплачивалась за импорт. Внешний долг Шри-Ланки - $35 млрд, инфляция в марте составила 17%.

Шри-Ланку охватил небывалый всплеск насилия на фоне углубляющегося экономического кризиса и отставки премьер-министра Махинды Раджапаксы вместе со всем его правительством.

При этом, по данным Bloomberg, Шри-Ланка получила российскую нефть для преодоления топливного кризиса.