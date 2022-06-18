В десятках стран мира в этом году могут вспыхнуть протесты, беспорядки и политическое насилие из-за продовольственного кризиса. Цены на продукты питания во всем мире растут из-за коронавируса и войны в Украине.

Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, передает The Guardian.

"Еще до украинского кризиса мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за Covid и роста цен на топливо. Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но эта война была разрушительной", - сказал Бизли.

По данным ООН, количество людей, страдающих от "хронического голода", выросло с 650 миллионов до 810 миллионов в последние пять лет.

"Экономические факторы, которые мы имеем сегодня, намного хуже, чем те, которые мы видели 15 лет назад", — сказал он, добавив, что если кризис не будет решен, это приведет к "голоду, дестабилизации наций и массовой миграции".

"Мы уже наблюдаем беспорядки в Шри-Ланке и протесты в Тунисе, Пакистане и Перу, и у нас была дестабилизация в таких местах, как Буркина-Фасо, Мали, Чад", — сказал Бизли. "Это только предзнаменование грядущих событий".

Ранее мы публиковали инфографику и спутниковые фото Maxar, что Украина может потерять половину урожая зерновых во время войны.

Также лидеры Евросоюза призвали Россию прекратить блокаду украинских портов, чтобы вывезти зерно.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит з происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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