Лидеры Германии, Франции, Италии и Румынии по итогам переговоров в Киеве с Владимиром Зеленским призвали Россию как постоянного члена Совета безопасности ООН разблокировать экспорт украинского зерна.

Призыв прозвучал из уст президента Франции Эммануэля Макрона на совместной пресс-конференции в украинской столице.

"Это требует прекращения блокады украинских портов, ее должен прекратить российский флот", - заявил Макрон.

По его словам, угроза мировой продовольственной безопасности является прямым следствием агрессии со стороны РФ.

Ранее президент Украины после встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии назвал темы, которые они сегодня обсуждали. Кроме прочего обговаривался вопрос преодоления продовольственного кризиса.

Между тем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает возможным проложить маршрут для экспорта украинского зерна, минуя минные заграждения. Для этого не потребуется разминирование морских портов.