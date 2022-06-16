Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает возможным проложить маршрут для экспорта украинского зерна, минуя минные заграждения. Для этого не потребуется разминирование морских портов. Об этом сообщает Anadolu.

"Районы нахождения морских мин известны. Можно создать безопасные выходы на три порта, что позволит судам плыть без какой-либо угрозы. Украинские катера будут служить лоцманами. После вхождения судов в зону безопасности, их будут досматривать", - сказал Чавушоглу.

По его словам, если все стороны поддержат такую инициативу, то в Стамбуле организуют встречу для обсуждения ее деталей.

Напомним, 13 июня в Испанию прибыла первая партия Украинского зерна по "новому морскому пути" из Балтии.

Также "Страна" писала, что украинское правительство разработало два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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