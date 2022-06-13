Турция не пойдет на компромисс и не отойдет от своей позиции по поводу стран, поддерживающих терроризм.

Такое заявление сделает на саммите НАТО в Мадриде президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает его канцелярия.

Напомним, в мае Анкара заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун прокомментировал блокировку переговоров. По его словам, Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции. Он заявил, что в Швеции живут много террористов, которые изображают из себя политических беженцев, но были причастны к многочисленным преступлениям в Турции и лишили жизни невинных людей.

А сегодня генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон, рассказал, что Швеция начала менять законодательство, чтобы выполнить требования Турции по вступлению в НАТО.

"Я приветствую тот факт, что Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательство. И Швеция обеспечит, чтобы правовая база для экспорта вооружений отражала будущий статус члена НАТО с новыми обязательствами перед союзниками", - сказал он.