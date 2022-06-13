Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что странам Запада нельзя доверять.

Об этом политик сказал на встрече с турецкой молодежью.

"Когда мы спрашиваем у Греции, для чего вы создаете американские базы, они отвечают: "Против России". А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики", - пояснил Эрдоган.

При этом президент допустил, что Турция может взаимодействовать с западными странами в сфере науки и культуры.

Ранее мы писали, что президент Турции обещает Греции "трагический конец" за наращивание вооружений на островах в Эгейском море. "Мы еще раз предупреждаем Грецию, чтобы она избегала фантазий, заявлений и действий, о которых ей придется сожалеть, как это уже было сто лет назад, и советуем прийти в себя", - сказал Эрдоган.

Также "Страна" сообщала, что президент Турции Эрдоган заявил о начале новой фазы антитеррористической операции на севере Сирии. По словам Эрдогана, целью спецоперации является расширение 30-километровой зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы, созданной в октябре 2019 года.