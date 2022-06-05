Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за войны в Украине в Европе наблюдается паника.

Об этом президент Турции сообщил, выступая на съезде правящей Партии справедливости и развития в воскресенье, 5 июня.



"В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода", - сказал Эрдоган.

Ранее мы писали, что Европа ожидает примерно 150 тысяч мигрантов до конца этого года. Такая волна, по прогнозам, может быть спровоцирована ожидающимся голодом из-за войны в Украине.

Также "Страна" сообщала, что по данным европейского пограничного агентства Frontex, число украинских беженцев в Евросоюзе превысило 7 миллионов человек.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.