Турция, Россия и Украина сформировали оперативный канал связи по линии Минобороны для урегулирования проблемы вывоза зерна.

Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

"Оперативная линия" сформирована под руководством министра обороны Турции Хулуси Акара.

На линию назначат по одному сотруднику от каждого из министерств обороны. В Минобороны Турции надеются, что такая мера позволит оперативно разрешить сложившийся зерновой кризис.

"У нас интенсивные переговоры как с Россией, так и с Украиной. У обеих сторон есть некоторые оговорки. Мы работаем над устранением оговорок", - сообщил Хулуси Акар.

Отметим, что ни Россия, ни Украина информацию о создании канала связи не подтвердила.

Ранее сообщалось, что в Турции заявили о продолжении переговоров по вывозу зерна из Украины. Киев эти разговоры не подтверждал.

Также Hürriyet писала ранее, что Турция ведет переговоры с Украиной и еще 9 странами об аренде земель для сельхозпроизводства.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в онлайн.

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