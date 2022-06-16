Американская компания Maxar считает, что в этом году Украина из-за войны может недосчитаться половины обычного урожая зерновых.

Такие выводы делаются на основе анализа спутниковых снимков.

По подсчетам Maxar, в этом году украинские фермеры засеяли на 30 процентов меньше полей, чем в прошлом году, и в результате урожай кукурузы может оказаться на 54% меньше прошлогоднего, а урожай подсолнечника – на 40% меньше.

"Посевной в этом году помешали многие факторы, в том числе то, что фермеры ушли защищать свою страну, то, что фермеры не могли сеять из-за боев, а также дефицит семян", – пишет Maxar.

Напомним, о том, что в Украине в этом году урожай будет в два раза меньше прошлогоднего, заявлял и первый заместитель министра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. По словам чиновника, если в прошлом году Украина собрала 86 миллионов тонн урожая, то в этом году ожидается, что он составит лишь 48,5 миллионов тонн.

Также мы писали, что по данным Минагрополитики, из-за войны урожай следующего года в Украине может сократиться на 40%.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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