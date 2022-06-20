Венгрия предлагает вывозить украинское зерно через ее территорию из-за блокировки Россией черноморских портов Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС, пишет The Guardian.

Ранее лидеры Евросоюза призвали Россию прекратить блокаду украинских портов, чтобы вывезти зерно.

При этом в Турции считают возможным проложить экспортные маршруты украинского зерна, минуя минные заграждения.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.