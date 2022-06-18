За май Россия украла с временно оккупированных территорий Украины более 180 тысяч тонн украинского зерна. Его примерная стоимость оценивается в 2 млрд грн. Об этом говорится в расследовании "Схем".

Журналисты вместе с экспертами проанализировали десятки спутниковых снимков Planet Labs. В мае они неоднократно фиксировали длинные колонны зерновозов, тянувшиеся в сторону оккупированного Россией Крыма через Чонгар и Армянск.

Фото: Planet Labs/Схемы

Транспортировка фурами - это только один из этапов вывоза российскими оккупантами украинского зерна. Далее его грузят на суда в крымском порту - в терминале "Авлита", фактически контролируемом властями РФ. Только за май и начало июня с помощью спутниковых снимков Planet Labs "Схемы" насчитали прибытие в морской порт Севастополя по меньшей мере 12 грузовых судов.

Среди них установлены сухогрузы - российские "Матрос Позинич", "Матрос Кошка", "Михаил Ненашев", сирийские балкеры Finikia и Souria. Неустановленные грузовые суда спутник фиксировал и в начале июня.

Фото: Planet Labs/Схемы

Продукция, грузимая в порту Севастополя, принадлежит Украине – утверждают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. По словам замминистра Тараса Высоцкого, в Крыму "сращивание не было уже более 7 лет, зерно там вырасти не могло".

Одно из судов, согласно спутниковому снимку, после выхода из Севастополя было замечено в сирийском порту города Латакия, где из него разгружали украинское зерно.

На основе данных сервиса Marine Traffic журналисты посчитали, что в течение мая и начале июня захватчики могли незаконно вывезти из Украины свыше 180 тысяч тонн зерна только за этот период. в расследовании.

Стоимость зерна на европейских рынках на май-начало июня в среднем достигает 400 евро за тонну. Общая стоимость зерна, которое судна вывезли из Крыма может достигать около 70 миллионов евро - это более 2 миллиардов 135 миллионов гривен.

Фото: Planet Labs/Схемы

Ранее украинские власти неоднократно обвиняли Россию в незаконной продаже зерна, которое хранится на захваченных территориях. По словам украинских властей, продовольствие вывозят тысячами тонн. После этого так называемый "глава" оккупированной Херсонщины Кирилл Стремоусов прямо подтвердил факт воровства, заявив, что прошлогодний урожай пшеницы, который хранился в Херсонской области, начали экспортировать в Россию.

Мы также публиковали спутниковые снимки кораблей РФ с ворованным украинским зерном.