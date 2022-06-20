Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите "Триморья", заявил, что Украина должна стать участницей этой инициативы. Он отметил, что Украину впервые пригласили на этот саммит.

"Начну с того, что мы предлагаем. Во-первых, Украина должна быть участницей "Инициативы трех морей". Это неправильно, что наша страна оказалась за границами этой прекрасной инициативы. Мы должны найти формат, в котором смогли бы найти присоединение. Достаточно лишь одного взгляда на географическую карту нашего региона, чтобы понять, что только с Украиной все наши страны могут реализовать весь свой потенциал", - заявил Зеленский.

Он предлагает усилить сотрудничество в области безопасности и логистики, сделав страны могла бы сделать страны "Триморья" эффективным тылом с учетом войны в Украине.

"Каждая сфера в которой мы можем заниматься в рамках инициативы - о безопасности. Прежде всего это логистика. Посмотрите на украинскую ситуацию сейчас - именно страны Триморья - наша связь со свободным миром", - сказал Зеленский.

Также президент заявил, что Украина готова стать логистическим центром между странами Северной и Южной Европы.

Триморье (или инициатива "Трёх морей") - проект, который уже несколько лет активно продвигается Польшей. В него входят страны с выходом к трем морям: Балтийскому, Черному и Адриатическому. Это Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония.

Декларируемые цели инициативы - создание новых транспортных маршрутов.

В то же время ранее обсуждалась и экономическая подоплёка инициативы - создание между Россией и странами Западной Европы своего рода буферной зоны, которая бы контролировала их взаимосвязи. В первую очередь - транспортировку энергоносителей.

Напомним, что Зеленский просил взять Украину в Триморье еще в 2020 году.

Тем временем вполне реально для Украины уже вскоре получить статус кандидата в члены Евросоюза. "Страна" рассказывала, какие требования выставила Еврокомиссия Украине вместе со статусом кандидата в члены ЕС.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.