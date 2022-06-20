Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявляет, что украинская армия с начала войны потеряла около 10 тысяч убитыми и около 30 тысяч раненными.

Об этом он сказал в интервью журналисту Гордону.

Он сказал, что это примерные цифры. Также Арестович заявил, что более 96-98% раненых возвращаются обратно в армию после лечения - они не имеют таких серьезных травм.

Напомним, что недавно Министерство обороны Украины впервые озвучило цифры потерь Вооруженных сил Украины в технике за время войны. Некоторые подразделения потеряли до 50% от техники. Это около 1300 боевых машин пехоты, 400 танков, 700 артиллерийских систем. При этом международная помощь покрывает лишь 10-15% потребностей украинской армии.

Также мы писали, что, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, ежедневные потери украинских войск в войне с Россией составляют от 100 до 200 человек.

По подсчетам США, которые ведет Пентагон, ежедневно на войне против России гибнет около сотни украинских бойцов. Также еще около 100-300 военнослужащих украинской армии каждый день покидают поле боя из-за ранений.