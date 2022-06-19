Назначенный Россией "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что собирается установить во временно оккупированном городе памятник российской императрице Екатерине II.

Об этом говорится в Telegram-канале оккупационной администрации.

"Руководство военно-гражданской администрации Херсонской области, поддерживая инициативу жителей Херсона по увековечиванию памяти основательницы города Екатерины II, именным указом которой 244 года назад и был заложен город, обращается за содействием и поддержкой в ​​создании памятника великой императрице в Херсоне", - пишет гауляйтер.

Он заявил, что отправил обращение к помощнику главы администрации президента РФ Владимиру Мединскому.

К обращению Сальдо не добавил никаких доказательств социологического опроса или других доказательств поддержки обществом сооружения памятника императрице другого государства.

Скриншот: Telegram/ВГА Херсонской области

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