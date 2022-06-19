В Херсоне оккупационные власти хотят поставить памятник Екатерине II
Назначенный Россией "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что собирается установить во временно оккупированном городе памятник российской императрице Екатерине II.
Об этом говорится в Telegram-канале оккупационной администрации.
"Руководство военно-гражданской администрации Херсонской области, поддерживая инициативу жителей Херсона по увековечиванию памяти основательницы города Екатерины II, именным указом которой 244 года назад и был заложен город, обращается за содействием и поддержкой в создании памятника великой императрице в Херсоне", - пишет гауляйтер.
Он заявил, что отправил обращение к помощнику главы администрации президента РФ Владимиру Мединскому.
К обращению Сальдо не добавил никаких доказательств социологического опроса или других доказательств поддержки обществом сооружения памятника императрице другого государства.
Скриншот: Telegram/ВГА Херсонской области
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