Аттестаты и дипломы всем выпускникам школ и ВУЗов оккупированной Херсонской области можно будет получить в естественно-научном лицее Кривого Рога.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

Адрес лицея: Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 32-А.

Ранее мы писали, что Россия оставит украинский язык в школах на захваченных территориях.

Также "Страна" подробно рассказывала, как студенты учатся во время войны.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.