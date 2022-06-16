Выпускники Херсонщины смогут получить дипломы в Кривом Роге. Фото: cicnews.com

Аттестаты и дипломы всем выпускникам школ и ВУЗов оккупированной Херсонской области можно будет получить в естественно-научном лицее Кривого Рога.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

Адрес лицея: Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 32-А.

Выпускники Херсонской области смогут получить аттестаты в лицее в Кривом Роге

Ранее мы писали, что Россия оставит украинский язык в школах на захваченных территориях.

Также "Страна" подробно рассказывала, как студенты учатся во время войны.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард. 

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.