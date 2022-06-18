В захваченном россиянами Херсоне но улице Сенявина произошел взрыв.

Российские телеграм-каналы сообщают, что это было покушение на "начальника Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области" Евгения Соболева.

В настоящий момент он госпитализирован с ранениями обеих ног, но остался жив.

Взрывное устройство было прикреплено к дереву, удар пришелся на автомобиль. Водитель остался жив.

Видимо, именно Соболев сидел в автомобиле.

Ранее Украина призвала жителей Херсонской области выехать из региона через Крым, чтобы облегчить деоккупацию.

Также недавно президент Владимир Зеленский заявил о цели освободить Херсон.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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