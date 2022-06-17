Жителей оккупированной Херсонской области призывают покидать регион, выезжая через Крым.

Такое заявление сделал председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко в интервью изданию "Укринформ".

Он посоветовал выезжать через аннексированный Россией Крым, признав, что это сейчас единственный способ организованно выехать из Херсона.

Самойленко объяснил: эвакуация мирных жителей нужна для того, чтобы ВСУ было легче работать и освобождать Херсонскую область.

Ранее в Минреинтеграции также заявили, что в выезде в Россию с неподконтрольной территории ничего преступного нет.

Также "Страна" сообщала, что "власти" оккупированной Херсонщины заявили, что рожденные после 24 февраля дети получат гражданство РФ.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.