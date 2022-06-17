Чтобы облегчить деоккупацию. Украина призвала жителей Херсонской области выехать из региона через Крым
Жителей оккупированной Херсонской области призывают покидать регион, выезжая через Крым.
Такое заявление сделал председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко в интервью изданию "Укринформ".
Он посоветовал выезжать через аннексированный Россией Крым, признав, что это сейчас единственный способ организованно выехать из Херсона.
Самойленко объяснил: эвакуация мирных жителей нужна для того, чтобы ВСУ было легче работать и освобождать Херсонскую область.
Ранее в Минреинтеграции также заявили, что в выезде в Россию с неподконтрольной территории ничего преступного нет.
Также "Страна" сообщала, что "власти" оккупированной Херсонщины заявили, что рожденные после 24 февраля дети получат гражданство РФ.
Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.
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