Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в направлении Киселевки, Солдатского и Александровки на юго-западной границе Херсонской области (посредине между Херсоном и Николаевом).

Об этом сообщает Херсонский горсовет в Фейсбуке.

Также сообщается, что под контролем Украины полностью находится село Таврийское.

Отметим, что в утренней сводке Генштаба этих данных нет.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на стороне России в Украине уже воюют арабские наемники. В эфире программы Марка Фейгина он заявил, что арабы принимают участие в боевых действиях в населенном пункте Чкалово Херсонской области.

Напомним, война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.