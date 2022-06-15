Назначенная Россией "администрация" Херсонской области объявила, что Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов.

Об этом сообщила "военно-гражданская администрация" региона в Телеграм-канале.

Как сообщается, одним из приоритетных направлений в развитии порта станет обслуживание речного транспорта.

Также там добавили, что "руководителем" Херсонского морского порта стал Андрей Харитонов, "который проработал в сфере речного и морского транспорта более 20 лет".

"Вот только непонятно куда оттуда будут ходить суда, так как выход к морю из порта лежит через Днепровский лиман, на выходе из которого находится подконтрольный Украине город Очаков. И вряд ли через него без проблем пройдут суда", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, в конце мая назначенные РФ "власти" Скадовска объявили о начале восстановления морского порта, чтобы вывозить зерно.

Также сообщалось, что "власти" Херсонской области хотят убрать границу с Крымом.

Кроме того, мы приводили рассказ мэра Херсона о ситуации в захваченном городе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

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