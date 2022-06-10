"Уволенный" россиянами мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказывает, какая сейчас обстановка в городе. По его словам, в Херсоне ежедневно слышны взрывы, иной раз в домах, расположенных в черте города, дрожат окна и двери, а в пригородах взрывной волной выносит стёкла.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"В Херсоне уже более недели нет никакой украинской мобильной связи. Нет интернета от украинских провайдеров. Фирмы, которым удалось остаться на плаву, подключены уже к крымскому интернету, а он блокирует украинские сайты, фейсбук, социальные сети и т.д.

То есть если мы раньше украинские новости смотрели в интернете, то сегодня и эта возможность исчезла для массового зрителя. Небольшой процент пользователей заходит на украинские сайты через VPN, но основная масса херсонцев остаётся без связи".

"На улицах много российской военной техники и машин с маркировкой "Z", поэтому сказать, что мы в Херсоне чувствуем себя безопасно – будет неправдой.

Очень много продукции российского производства, но люди жалуются на её низкое качество. Многие вынуждены стоять в очередях на получение российской гуманитарки и социальной помощи, потому что украинская поддержка для нас пока недоступна. Содержимое телефонов постоянно нужно контролировать, потому как если на блокпостах обнаружат «неугодный» украинский контент, будет много вопросов и неприятностей.

Безопасных зелёных коридоров на въезд и выезд нет с первого дня войны.

Закрыты кафе и летние площадки, которыми раньше всегда был полон наш город. Тысячи людей потеряли работу и источник дохода. Но вот чего у херсонцев ещё хватает – так это веры в то, что всё вернётся на круги своя, и мы вернём наш город к нормальной жизни".

Ранее обвиняемый в госизмене нардеп-"слуга народа" Ковалев заявил, что в Херсон "Россия пришла навсегда".

Как писала "Страна", назначенные РФ "власти" Херсонской области хотят убрать границу с Крымом для вывоза зерна.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.