Исключенный из фракции "Слуг народа" по обвинению в сотрудничестве с Россией депутат Алексей Ковалев, это сотрудничество фактически подтвердил лично.

Он написал пост, где рассказал о своей встрече с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко.

Ковалев заявил, что на этой встрече было заявлено, что "Россия пришла навсегда".

Кроме того, было обещано, что аграриев из захваченной Россией части Херсонской области интегрируют в экономику РФ и дадут им господдержку.

Напомним, 3 мая Ковалев был исключен из состава фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, накануне Офис Венедиктовой открыл дело о возможном коллаборационизме "слуги народа" Ковалева. При этом сам Ковалев ранее сообщил, что на данный момент работает в захваченной Россией части Херсонской области, где находится его округ, а также детально разъяснил свою позицию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.