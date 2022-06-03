В Украине завели уже больше полутысячи дел за пособничество России - коллаборационизм. А в перспективе их может быть больше.

В первую очередь это касается жителей территорий, которые оказались захваченными Россией - полицейских, учителей, чиновников. Но не только там. Задерживают и айтишников, которые работают на Россию или "ЛДНР", находясь в Украине.

Разбирались, кого называет коллаборантом принятый ранее закон, и какую политику ведут в этом направлении украинские власти.

540 дел и это только начало. Что с коллаборантами в Украине

Нацполиция уже расследует 540 дел по фактам сотрудничества граждан Украины с россиянами.

Об этом вчера заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его данным, из 540 дел приговоры вынесли относительно 40 человек. Сотне человек вынесли подозрения, уточнил позже глава Нацполиции Игорь Клименко.

Ожидается, что дел за коллаборационизм будет намного больше. По словам главы МВД, полицию "ждет большая работа в деоккупированной Харьковской области, а также Донецкой и Луганской областях".

Закон о коллаборантах в Украине вступил в силу в конце апреля. По нему можно получить до 12 лет тюрьмы за пособничество государству-агрессору.

Что именно входит в понятие "пособничество" разъясняет ключевая статья 111-2 Уголовного кодекса Украины. Под него попадают:

- реализация или поддержка решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора;

- любое сотрудничество, включая сбор, подготовку и/или передачу материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора.

В этой же статье говорится, что за пособничество может грозить серьезный срок - 10-12 лет тюрьмы.

"Умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору, его вооруженным формированиям и оккупационной администрации наказываются лишением свободы на срок от 10 до 12 лет", - говорится в тексте статьи.

В Минюсте пояснили, что, по закону, коллаборационизмом в Украине также считается:

- участие в боевых действиях на стороне государства-агрессора,

- активное сотрудничество с оккупационными органами,

- организация выборов на временно оккупированных территориях,

- публичное отрицание вооруженной агрессии России,

- призывы к свержению независимости и территориальной целостности Украины.

Подробнее закон о коллаборационизме мы разбирали в статье.

Как следует из сообщений СБУ и Офиса генпрокурора в последнее время в Украине по этой статье задерживают айтишников за работу с РФ и "ЛДНР", жителей деоккупированных территорий, которые добровольно предоставляли военным РФ жилье, еду и помогали ориентироваться на местности.

Очно и заочно объявляют подозрение в коллаборационизме чиновникам, которые возглавляли местные власти во время наступления россиян - в Николаевской, Харьковской, Херсонской области. Их обвиняют в том, что они снабжали военных РФ или публично поддерживали действия Путина.

Полицейские и чиновники. Кого сегодня обвиняют в пособничестве

Среди первой волны тех, кого объявили коллаборантами, оказались чиновники на захваченных территориях. Причем, они не совсем понимали, что им делать после того, как в населенный пункт заходили войска РФ, тем более так стремительно, как в Херсонской области. Поэтому некоторые из них, чтобы не провоцировать насилие со стороны российских войск, соглашались выполнять какие-то отдельные требования военных РФ (например, предоставляли им помещения коммунальных предприятий для ночлега).

Еще в апреле мэр захваченного Херсона Игорь Колыхаев пытался выяснить, будут ли считаться коллаборантами те, кто обеспечивает жизнь города.

Его "уволили" россияне, но он остался в городе исполнять свои обязанности. Колыхаев на своей странице в Facebook попросил украинских журналистов узнать у руководства страны, как быть тем, кто обеспечивает жизнь города.

Он сказал, что отправлял запрос в Офис президента с просьбой разъяснить, как Херсону жить дальше, будет ли правительство считать коллаборантами органы местного самоуправления, врачей, учителей, руководителей коммунальных предприятий, которые выполняют свои функции.

Игорь Колыхаев

Игорь Колыхаев остается в Херсоне. Неделю назад в интервью РБК-Украина он сказал, что до сих пор ждет ответа от Офиса президента. Правда, получил письмо, в котором говорится, что там разрабатывают инструкции и просят подождать.

Кстати, как рассказал Колыхаев, правоохранительные и контролирующие органы, а также некоторые чиновники выехали из Херсона сразу же - 24 февраля, поскольку, говорят, что у них было письмо, где якобы было приказано отойти на территорию, подконтрольную ВСУ. Но у мэра такого письма не было, поэтому наверняка он не знает.

То есть многие работники бюджетной и административной сферы оказались на захваченных территориях предоставлены самим себе. И теперь многие из них могут быть названы коллаборационистами.

В последние дни появились заявления по поводу некоторых категорий граждан Украины, чья деятельность может расцениваться, как коллаборационизм.

Так, на днях глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что из Нацполиции уволили всех полицейских, не явившихся вовремя с оккупированных территорий в другие места дислокации на подконтрольные территории. Об этом он рассказал в интервью "Українським Новинам".

По словам Клименко, он подписал приказ о том, чтобы полицейские с захваченных Россией территорий прибыли "в определенное время в места дислокации".

"Например, нужно было прибыть в Запорожье работникам из Мелитополя и Бердянска. То же касается Херсона, районов Луганской или Харьковской области. Те, кто до сих пор в установленный срок не прибыл в места дислокации, все были уволены из Национальной полиции. Мы им не выплачиваем зарплату и так далее", - сказал он.

После заявления Клименко об увольнении не выехавших полицейских, мэр Мариуполя Павел Андрющенко (не находится на территории захваченного города - Ред.) опубликовал кадры, как сотрудники Нацполиции Украины в Донецкой области переходят на службу к властям "ДНР" в Мариуполе.

"Полицейские. Сотрудники полиции Мариуполя и Донецкой области в момент перехода на сотрудничество с врагом. Самостоятельно", – прокомментировал видео Андрющенко.

Сегодня он опубликовал у себя в телеграм-канале личные данные этих полицейских. То есть, теперь против них заведут дела.

Судя по всему, процесс перехода полицейских на местах работу в подконтрольные России "администрации" идет и он беспокоит украинские власти, которые и делают превентивные заявления.

Причем это касается не только Мариуполя.

На прошлой неделе Запорожская обладминистрация заявила, что в Мелитопольском районе Приазовский отдел полиции перешел на сторону России.

"Сотрудничать с врагом согласились более тридцати пяти работников отдела во главе с начальником и его заместителем. Интересно, что среди изменников есть и участники АТО", - сказано в телеграм-канале ОВА.

Учителей предупреждают

Появился и месседж властей по поводу работы учителей на оккупированных территориях юга Украины, где назначенная РФ "администрация" начинает готовиться к новому учебному году.

Местных педагогов там призывают готовиться к обучению по новой (российской) программе и ездить в Крым для повышения квалификации.

Кроме того, сложилась ситуация "двойных посланий", когда, например, в украинском управлении образования Мелитополя сообщают, что 9-классникам автоматически выставили все годовые оценки и они получат аттестаты, не приходя в школы. А оставшиеся на местах учителя, сотрудничающие с назначенной Россией "администрацией", пишут родителям в вайбере, чтобы дети приходили на занятия иначе их оставят на второй год. О таких случаях пишут местные издания.

Вчера вице-премьер Ирина Верещук озвучила позицию властей по работе школ на неподконтрольной территории. Она призвала учителей не работать на Россию, а родителей не вести детей в школы и выезжать.

"Не ведите детей учиться в оккупантские учебные заведения. Переезжайте на подконтрольную территорию. Дети потом будут благодарны", - написала она в Telegram.

То, куда в сентябре уйдут учиться дети, определит судьбу и детей, и родителей, заявила Ирина Верещук.

"Давайте честно: на временно оккупированных территориях, до их воссоединения с Украиной, нормальной жизни не будет. Кроме кучи юридических проблем, есть еще одна — Украина будет воевать за свои земли: поэтому временно оккупированные территории могут быть зоной боевых действий. Здесь мы должны быть честны друг с другом", - написала она.

Она также призвала педагогов не рисковать карьерой и не работать в школах под властью России.

"Что касается педагогов, особенно молодых, то неправильное решение сейчас может навсегда разрушить профессиональную жизнь. Поэтому обращаюсь к педагогам учебных заведений всех уровней на временно оккупированных территориях: Не работайте на оккупантов. Просто переезжайте на подконтрольную правительству Украины территорию. Работа здесь вам найдется", - написала Верещук.

Реакция на призыв по учителям и родителям оказалась в самой Украине неоднозначной. В соцсетях предлагают дополнить этот призыв конкретикой.

"Украинское правительство призывает не вести детей и не работать на временно захваченных территориях. Мол дети будут благодарны. Потом. Согласен. Только что делать взамен? Нужны не слова, а поступки.

Считаю так: дорогие граждане в оккупации, особенно граждане с детьми. Вы можете покинуть регион таким-то путём и приехать туда-то. В такие-то города и села.

Вам будет предоставлено жилье, питание и финансовая помощь по силам нашим.

Будет сезонная, постоянна работа или помощь. Дети получат бесплатные места в садиках и школах. Школьную форму, спортивную тоже. Школьное питание, школьные товары, чтобы могли писать, рисовать и тд., книги.

Вот это предметный разговор", - написал политтехнолог Дмитрий Раимов.

Кстати, в Минюсте уже разъяснили, что педагоги подпадут под действие закона о коллаборантах, если будут учить детей по российской программе и "фактически будут проводить пропагандистскую работу в учебных заведениях".

Исключение будут составлять учителя, которых заставят преподавать силой или угрозами, что оставляет для педагогов, которые согласятся работать под властью России, возможность при необходимости заявить, что их заставили и, таким образом, избежать наказания, если оно будет им угрожать.

Правда, не ясно как нужно будет доказать факт принуждения.

Но в целом понятно, что тысячи людей на захваченных Россией территориях Украины, которые пойдут работать в учреждения бюджетной сферы (потому что больше попросту идти зачастую некуда из-за военной разрухи и экономического коллапса), станут с точки зрения Киева уголовными преступниками.

При этом очевидно, что многие не смогут выехать на подконтрольную территорию по целому ряду совершенно объективных причин. Прежде всего - финансовых и бытовых. Мало кто захочет бросать свои дома и переселяться в лучшем случае в общежития или жить на полу в спортзалах. Без гарантии получения работы.

К тому же в образовании очень много учителей в том возрасте, когда переезд осилит не каждый. Ну, и, наконец, выезд с неподконтрольных территорий практически перекрыт, да и транспорт там пропускают только личный. И пока какой-то понятной и стабильной системы пересечения линии фронта не существует (и не факт, что она вообще появится до окончания войны).

"На захваченном России юге Украины реальная работа в городах есть, в основном, в подконтрольных РФ "администрациях" и бюджетных структурах. Причем там очень большой дефицит кадров. С учетом того, что сбережения есть далеко не у каждого, равно как и возможности выехать на подконтрольную Украине территорию, у очень многих просто не будет другого выбора кроме как пойти на работу к россиянам. И, зная, что им за это светит в Украине уголовная статья, они хочешь-не хочешь будут быстро интегрироваться в российскую систему.

Получат, как минимум, паспорта РФ. Поэтому украинской власти, вероятно, стоит более гибко подойти к вопросу определения, кто коллаборант, а кто нет. А также более четко объяснить какая будет поддержка тем бюджетникам, которые решат переехать на подконтрольную территорию", - говорит "Стране" источник в бизнес-кругах Херсонской области.