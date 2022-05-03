Из фракции "Слуги народа" исключили нардепа Ковалева. Он уехал на оккупированную Херсонщину
Из состава фракции "Слуга народа" исключен нардеп Алексея Ковалева, который уехал на захваченную российскими оккупантами часть Херсонской области, где находится его округ.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, у Ковалева в Херсонской области бизнес.
Как сообщалось, на днях Офис Венедиктовой открыл дело о возможном коллаборационизме "слуги народа" Ковалева.
Напомним, в конце 2021 года выяснилось, что "слуга народа" Алексей Ковалев стал собственником "4 канала" стоимостью в 4,363 млн гривен. Согласно уточненной декларации депутата, он не покупал СМИ, ему его подарили.
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