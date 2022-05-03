Из состава фракции "Слуга народа" исключен нардеп Алексея Ковалева, который уехал на захваченную российскими оккупантами часть Херсонской области, где находится его округ.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, у Ковалева в Херсонской области бизнес.

Как сообщалось, на днях Офис Венедиктовой открыл дело о возможном коллаборационизме "слуги народа" Ковалева.

Напомним, в конце 2021 года выяснилось, что "слуга народа" Алексей Ковалев стал собственником "4 канала" стоимостью в 4,363 млн гривен. Согласно уточненной декларации депутата, он не покупал СМИ, ему его подарили.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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