В оккупированном россиянами Херсоне мужчина-инвалид в тельняшке и берете десантника ездит по городу с аудиоколонками, из которых играет гимн Украины и песня "Червона калина".

Видео активно распространяются по соцсетям.

Это известный херсонский волонтёр дядя Гриша (Григорий Янченко).

Раньше Янченко работал на рынке, где продавал газеты. А с 2014 года начал волонтерить, собирая пожертвования для военных в АТО. К декабрю 2021 года он собрал 4 миллиона гривен.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.