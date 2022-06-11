В Киеве открылась фотовыставка, посвященная военной или волонтерской деятельности представителей ЛГБТ.

Об этом сообщил Центр прав человека ZMINA.

Соорганизатор выставки Оксана Солонская рассказала, что статистики по геям и лесбиянками в рядах ВСУ нет, ведь многие из них еще не сделали каминг-аут.

"С 2014 года мы часто слышали о том, что ЛГБТ-люди на войне невидимы или вообще нет на фронте. Сейчас, во время полномасштабного вторжения, особенно важно заявить о том, что мы здесь, и тоже вносим свой вклад в победу", — отметила Солонская.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева проходит международная выставка карикатур о войне. На выставке представлены 203 работы 40 художников из 12 стран. После проведения выставки в Киеве авторы планирует показать работы в европейских городах, а также посетить Чернигов, Львов и другие города Украины.

Кроме того, в самом центре Киева, на Михайловской площади развернута выставка российской военной техники, уничтоженной в боях. На площади возле здания МИД в качестве экспонатов выставлены танк Т-72Б3, башня БМД-4, машина РЭБ и часть внедорожника "Тигр".

Напомним, что война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.