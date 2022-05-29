Украина представит в Европе выставку разбитой российской техники. Видео
Выставка уничтоженной российской техники, развернутая сейчас в Киеве на Михайловской площади, станет передвижной и ее покажут в разных городах Европы. Об этом сообщил министр обороны Украина Алексей Резников.
"Российские пропагандисты мечтали о том, чтобы их танки доплыли до Атлантического океана. Поможем с логистикой: этот металлолом будет выставлен в Севилье, Лиссабоне, Бордо… Сегодня в Киеве, Михайловская площадь", - сказал Резников.
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