Выставка уничтоженной российской техники, развернутая сейчас в Киеве на Михайловской площади, станет передвижной и ее покажут в разных городах Европы. Об этом сообщил министр обороны Украина Алексей Резников.

"Российские пропагандисты мечтали о том, чтобы их танки доплыли до Атлантического океана. Поможем с логистикой: этот металлолом будет выставлен в Севилье, Лиссабоне, Бордо… Сегодня в Киеве, Михайловская площадь", - сказал Резников.

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