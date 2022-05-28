В Минобороны Украины опровергают захват Лимана войсками РФ. В городе идут ожесточенные бои
В Минобороны Украины опровергают информацию РФ о захвате города Лиман в Донецкой области. В городе до сих пор идут ожесточенные бои.
Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.
"Однозначно можно сказать: ситуация сложная, но ВСУ дают отпор", - сказала Маляр, добавив, что некорректно говорить о взятии города, пока в нем продолжаются бои.
Ранее луганский губернатор Сергей Гайдай заявил, что россиян удалось оттеснить в районе Северодонецка, противник понес значительные потери.
Также войска РФ возобновили наступление в направлении Славянска.
Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.